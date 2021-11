Flensburger im Portrait : Von Sylt in die Neustadt und dort geblieben: Hasan Öncü

Flensburgs Neustadt wird oft als kriminell und heruntergekommen beschrieben – stimmt das? Hasan Öncü hat schon fast immer dort gelebt. Wir sprechen mit ihm über sein Stadtviertel, Identität und Rassismus.

Flensburg | „Es ist schade, aber es ist so.“ Ein Satz, den Hasan Öncü, begleitet von einem Schulterzucken, öfter sagt. An was für eine Person denkt man, wenn man „Hasan Öncü“ hört? Für viele Menschen, die er kennenlernt, sei er „der Türke.“ „Ich kann mich aufführen wie der beste Deutsche, es würde mir trotzdem keiner abkaufen“, sagt der 44-Jährige. Von Sylt in...

