Wegen Corona-Pandemie : Harrislee sagt den Weihnachtsmarkt 2021 ab

Harrislee | Der Weihnachtsmarkt in Harrislee fällt in diesem Jahr aus. Der Hauptausschuss der Gemeinde begründete die Absage mit der Corona-Pandemie, wie die Gemeinde Harrislee am Freitag mitteilte. Der Weihnachtsmarkt war am ersten Adventswochenende auf dem Harrisleer Marktplatz geplant. „Die Unsicherheiten im Hinblick auf die derzeit stark steigenden Inziden...

