Trotz steigender Coronazahlen : Harrislee sagt ab – Flensburger Weihnachtsmarkt soll stattfinden

Die Stadt Flensburg will nach wie vor an ihrem Weihnachtsmarkt festhalten. Auch die Landesregierung hatte sich am Donnerstag hierzu positioniert.

Flensburg | „Der Weihnachtsmarkt findet statt“ – so lautet die Information der Flensburger Stadtverwaltung am Freitag. Gleichzeitig hatte die Gemeinde Harrislee bekanntgegeben, den geplanten Weihnachtsmarkt absagen zu wollen. Weiterlesen: Harrislee sagt den Weihnachtsmarkt 2021 ab In der Fördestadt will man jedoch daran festhalten: Über mögliche Maßnahmen e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.