Harniskai : Segelclubs WSF und SSFH vor Einigung mit der Stadt Flensburg

Die Segler an der Harniskaispitze sollen Ankermieter im Sanierungsgebiet Hafen-Ost werden.

Flensburg | Für drei weitere Jahre hat der Wassersport-Club Flensburg (WSF) jetzt Gewissheit: Die Segler können in ihrem angestammten Yachthafen am Harniskai bleiben. Die Stadt Flensburg hat den Pachtvertrag mit ihnen um diesen Zeitraum verlängert. Der Verein hat dazu die Perspektive, auch danach langfristig am Harniskai zu bleiben. Wir können uns gut vorstelle...

