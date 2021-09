Flensburger Folkbaltica : Dänischer Musiker Harald Haugaard verlängert Vertrag um drei Jahre

Auch wenn das grenzüberschreitende Festival im vorigen Jahr wegen der Coronakrise ausfallen musste, bleibt Haugaard dem Team erhalten und optimistisch.

Flensburg | Pünktlich zum Start am 2. September kommt die Nachricht, dass Harald Haugaard Folkbaltica bis Ende Juni 2024 erhalten bleibt. Der dänische Musiker, Komponist und Dirigent ist seit 2012 künstlerischer Leiter des Flensburger Festivals, das von Anfang an an verschiedenen Orten, auch in Dänemark, stattfindet. Auch interessant: Folkbaltica stellt sich d...

