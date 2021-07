Flensburg : Kaimauer abgebrochen: Hangrutsch bei den Silos sorgt für Rätsel

Das TBZ hat die Gefahrenstelle inzwischen abgesperrt. Die Stadt will sich am Montag zu möglichen Ursachen äußern.

Flensburg | Spaziergänger, die in Höhe der Silos am Ostufer des Hafens unterwegs sind, bleiben immer wieder stehen und staunen: An verschiedenen Stellen hat es auf etwa 50 Metern Länge massive Abbrüche an der Kaikante gegeben. Erde, Geröll und große Gesteinsbrocken haben sich gelöst. Das TBZ hat die Gefahrenstelle inzwischen abgesperrt. Die Ursache ist rätselhaft...

