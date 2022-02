Strand in Westerholz : Handtasche aus Auto geklaut: Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte haben auf einem Parkplatz in Westerholz eine Autoscheibe zerstört und stahlen eine Handtasche. Nun sucht die Polizei nach Strandspaziergängern mit Rottweilern, die als Zeugen in Betracht kommen.

Westerholz | Die Polizei in Husby sucht nach einen Einbruch in ein geparktes Auto nach Zeugen. Auf dem Parkplatz „Kummle“ am Campingplatz in Westerholz wurde am Sonntag, 30. Januar zwischen 15.10 und 15.40 Uhr die Scheibe eines parkenden Pkw zerstört. Es wurde eine Handtasche gestohlen. In Tatortnähe sahen die Geschädigten zwei Männer am Strand, die dort mit ih...

