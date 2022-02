Spenden-Transport nach Polen : Handewitter Ukraine-Helfer sind auf dem Rückweg – aber ohne Flüchtlinge

Malte Grzybek war spontan von Flensburg nach Polen gefahren, um Spenden zu bringen und Kriegsflüchtlinge zu holen.

Berdyszcze / Flensburg | Die beiden Handewitter, die am Sonnabendnachmittag von der Exe zu einem spontan organisierten Hilfseinsatz in das Grenzgebiet zwischen Polen und der Ukraine gestartet waren, sind auf dem Rückweg. Nachdem sie am frühen Morgen in der Nähe des Grenzüberganges angekommen waren, konnten sie dort den bis zur Decke gefüllten Kleinbus ausladen. Weiterlesen...

