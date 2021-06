Neuer Knotenpunkt: „PoP“ : Gemeinde Handewitt investiert 9,5 Millionen Euro in schnelles Internet

Das Breitband-Projekt ist das kapitalintensivste Vorhaben, das die Gemeinde jemals bewegt hat.

Handewitt | Was bringt der große Kran denn da heran? Manch Beobachter dürfte gedacht haben, dass das Jugendzentrum im Alten Kirchenweg eine neue Fertiggarage erhält. Tatsächlich wurde das Gehäuse für den „Point of Presence“ (PoP) geliefert, den Knotenpunkt des Handewitter Internet-Projektes. In einigen Monaten folgen die bereits bestellten Server. Das Breitban...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.