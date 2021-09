Flensburg : 26-jähriger Intensivtäter nach diversen Raubtaten festgenommen

Dem Täter werden mindestens 25 Diebstähle und andere Eigentumsdelikte zugeordnet.

Flensburg | Ein 26-jähriger Flensburger sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er allein in diesem Jahr als Beschuldigter in mindestens 25 Fällen der Eigentumskriminalität in Erscheinung getreten ist. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es bestehe der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte allein im Zeitraum vom 24. August bis 28. August zwei Raubstraftaten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.