Vizekanzler aus Flensburg : Robert Habeck lädt am Sonntag zur ersten Bürgersprechstunde auf dem Holm

Der neue Bundesminister und Vizekanzler aus Flensburg empfängt am Sonntagabend in der Kreisgeschäftsstelle der Grünen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Flensburg | 105 Minuten sind anberaumt für die erste Sprechstunde mit Robert Habeck für die Menschen in Flensburg. Hier im Wahlkreis 1 ist der 52-Jährige am 26. September direkt als Abgeordneter in den Bundestag gewählt worden. Am Sonntag, 12. Dezember, empfängt er von 18 bis 19.45 Uhr zum ersten Mal die Bürger für ein Gespräch vor Ort. Die Sprechstunde findet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.