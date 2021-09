Bundestagswahl 2021 : Grünen-Kandidat Habeck holt auch in Flensburgs Umland viele Stimmen

In Handewitt, Harrislee und Glücksburg fiel das Ergebnis eindeutig zu Gunsten des Direktkandidaten Robert Habeck aus. Bei den Zweitstimmen allerdings waren die CDU und die SPD stärker.

Flensburg | Nicht nur in Flensburg konnte der Direktkandidat Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zahlreiche Stimmen einfahren, auch in den Umlandgemeinden Harrislee (27,2 Prozent), Handewitt (25,7 Prozent) und in der Stadt Glücksburg (33,1 Prozent) lag der Flensburger am Sonntagabend (Stand 22 Uhr) deutlich vor Konkurrentin Petra Nicolaisen (CDU). Normalerwe...

