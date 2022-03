Sterne-Restaurant in Flensburg : Guide Michelin 2022: „Das Grace” im Hotel James erhält seinen ersten Stern

„Wertig, chic und elegant”, beschreibt der „Michelin-Guide“ das Restaurant „Das Grace.” Das Lokal an der Fördepromenade darf sich über einen begehrten Michelin-Stern freuen.

Flensburg | Die Auszeichnung mit einem Michelin-Stern gilt für einen Koch oder eine Köchin als Ritterschlag schlechthin. Dementsprechend stieg die Spannung am Mittwochvormittag in den Spitzenküchen Deutschlands: In der Handelskammer in Hamburg wurden die diesjährigen Michelin-Sterne bekannt gegeben. Quirin Brundobler ist Küchenchef In diesem Jahr wurden so ...

