Treffen mit Daniel Günther : Integrationsminister Tesfaye verteidigt dänischen Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen

Die Zurückweisung ukrainischer Flüchtlinge an der dänischen Grenze hatte in den vergangenen Wochen für Unstimmigkeiten gesorgt. Bei einem Treffen mit Daniel Günther verteidigt der Integrationsminister Tesfaye das Vorgehen.

Flensburg | Es dürfte auch darum gegangen sein, die Wogen zu glätten. Der dänische Integrationsminister Mattias Tesfaye besuchte am Montag die deutsch-dänische Grenze, ehe er im dänischen Generalkonsulat in Flensburg mit Ministerpräsident Daniel Günther zusammentraf. Anlass des Besuchs: Die Situation rund um die Flüchtlinge aus der Ukraine. Ein Thema, das in den ...

