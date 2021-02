Corona in Flensburg : Noch keine Entscheidung über Schulöffnung im Umland

Grundschulen in Harrislee und Handewitt könnten auch nach dem 1. März geschlossen bleiben.

Harrislee | So viel ist klar: Die meisten Grundschulen im Kreis Schleswig-Flensburg werden am kommenden Montag, 1. März, ihre Tore wieder öffnen. In der Stadt Flensburg bleiben sie aber aufgrund der angespannten Corona-Lage weiter geschlossen. Weiterlesen: Grund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.