Mathematik-Olympiade : Grundschule Langballig räumt beim Landeswettbewerb ab

Die bestmögliche Platzierung, nämlich die eines Landessiegers, erreichten Mika Höbler und Maximilian Reul aus dem vierten Jahrgang.

Langballig | Olympioniken treffen sich nicht nur demnächst in Tokio, nein, es gibt sie bereits jetzt: in Langballig. Drei Zweierteams der Grundschule hatten an der diesjährigen Mathematik-Olympiade der Grundschulen teilgenommen. Zwei waren so gut, dass sie sich nicht nur für die Kreis-, sondern sogar für die Landesebene qualifizierten und dort hervorragend abschni...

