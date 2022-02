Ausbau erneuerbarer Energien : Grünes Licht für Solarthermie-Projekt zur Wärmeerzeugung in Nordhackstedt

Das Deutsche Milchkontor (DMK) will sukzessive von Erdgas auf vor Ort erzeugte Nahwärme umsteigen. Um das zu ermöglichen, sollen auf 40 Hektar Solaranlagen entstehen.

Nordhackstedt | Sobald ein größeres Flächenprojekt Photovoltaik in einer Gemeinde geplant ist, stößt dieses Vorhaben auf breites Interesse in der Bevölkerung. Nicht anders war es in Nordhackstedt, zumal Bürgermeisterin Anja Stoetzel im Vorwege zur Gemeindevertretersitzung extra per Hauswurfsendung eingeladen hatte, damit die Öffentlichkeit von vornherein Informatione...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.