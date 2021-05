Großsolt : Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L193

Ein Autofahrer fuhr beim Überholen in ein abbiegendes Fahrzeug.

Großsolt | Bei einem Verkehrsunfall sind am Pfingstmontag nahe Großsolt fünf Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei Audi gegen 11.30 Uhr von Großsolt aus kommend in Richtung Tarp unterwegs, als der vorausfahrende Fahrzeugführer die Geschwindigkeit verlangsamte und nach links in die Mittelstraße abbiegen wollte. Der Fahrer e...

