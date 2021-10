Brand in Schafflund : Großfeuer zerstört historisches Reetdachhaus an der B199

Nachbarn hatten in der Nacht zu Sonntag bemerkt, dass es auf dem denkmalgeschützten Anwesen am Ortseingang von Schafflund brannte. Ob sich in den seit Jahren leer stehenden Haus jemand aufgehalten hat, ist noch unklar.

Schafflund | Es war über 300 Jahre alt und damit eines der ältesten Häuser in Schafflund - doch in der Nacht zu Sonntag fiel das große Reetdachhaus am Ortseingang den Flammen zum Opfer. Obwohl es bereits seit geraumer Zeit leer stand, ist bislang unklar ob sich jemand im Gebäude aufgehalten hat. Der Alarm ging um 3.47 Uhr über den Notruf ein: Nachbarn hat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.