Hochschule und Universität : Großer Ansturm bei Corona-Impfaktion auf dem Flensburger Campus

Die Resonanz der Studierenden war groß: Vor der Impfaktion bildeten sich lange Warteschlangen am großen Hörsaalgebäude.

Flensburg | So viel war auf dem Flensburger Campus in den vergangenen anderthalb Jahren nicht los. Noch bevor das mobile Impfteam des DRK aus Pinneberg am Freitagmorgen eintraf, warteten bereits mehrere Dutzend Studierende der Europa-Universität und der Hochschule Flensburg vor dem großen Hörsaalgebäude. Und schnell wurden es mehr. Gegen Mittag erreichte die W...

