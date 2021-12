Corona in SH : Video: Ansturm auf die Booster-Impfung kurz vor Weihnachten – Flensburger verraten ihre Gründe

Zum Start einer dreitägigen Impfaktion ohne Termin in Flensburg nahmen die Menschen langes Schlange stehen in Kauf. Viele wollen sich kurz vor dem Fest noch boostern lassen, um ihre Familien zu schützen.

Flensburg | Die Angst vor der Virusvariante Omikron und die hohen Corona-Fallzahlen sind einige der Gründe, die die Menschen in der langen Warteschlange am Mittwochmorgen aufzählen. Vom 15. bis 17.Dezember impft das mobile Impfteam SH in den Räumen der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Flensburg in der Waldstr. 2. Einen Termin braucht man nicht. Ansturm auf...

