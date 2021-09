Street Art Festival : Riesige Graffiti und Malerei: Neue Streetart in Flensburg

Mehrere Künstlerinnen haben ihre Werke auf riesigen freigegebenen Wänden in Flensburg gemalt und gesprayt.

Flensburg | Für das Looming Street Art-Festival in Flensburg wurden mehrere, teils riesige Wände für Künstlerinnen freigegeben. An vier Tagen entstehen so an mehreren Orten in der Stadt legale Graffiti und großformatige Malereien. Organisiert wurde das Festival von der Norder147. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.