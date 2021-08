sh:z-Publikumspreis : „Green Screen“ kommt wieder nach Flensburg – Sie können dabei sein

Das Flensburger Tageblatt verlost für zwei Vorführungen am 11. August insgesamt 100 Karten.

Flensburg | „Green Screen“ ist zurück: Nach einjähriger Corona-Zwangspause gastiert gastiert das Eckernförder Naturfilmfestival am Mittwoch, 11. August, wieder im Kino 51 Stufen in Flensburg. Gezeigt werden hier um 12 Uhr und 15 Uhr jeweils drei Kurzfilme. Aus ihnen wählen die Besucher am Ende den sh:z-Publikumspreis. Folgende Filme werden gezeigt: Die Moldau ...

