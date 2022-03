Polizei sucht Zeugen : Laurentius Kirche in Satrup mit Farbe beschmiert

Die Fassaden müssen nun zum Teil von einer Fachfirma gereinigt werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Satrup | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Satrup von bisher unbekannten Tätern die Fassade der Laurentius Kirche von drei Seiten mit hauptsächlich schwarzer, aber auch neongelber Farbe beschmiert. Erkennbare Botschaften, außer dem Wort „Chrys“ an der Westseite der Kirche, waren nicht zu erkennen. Die Fassaden müssen nun zum Teil von einer Fac...

