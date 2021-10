Marineschule Mürwik : Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ besucht Flensburg

Die Offiziersanwärter der aktuellen Crew sollen sich mit dem Schiff vertraut machen, auf dem sie ab Januar ausgebildet werden.

Flensburg | Der letzte Besuch der „Gorch Fock“ in Flensburg liegt mehrere Jahre zurück. Am Dienstagabend um 18 Uhr soll das grundsanierte Segelschulschiff wieder an der Marineschule Mürwik anlegen. Dies bestätigte Kapitänleutnant Lisa Souillet auf Anfrage von shz.de Die „Gorch Fock“ bleibt bis Donnerstagvormittag, wird in dieser Zeit jedoch nicht für die Öffen...

