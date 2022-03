Suchanfragen nach Schutzräumen : Krieg in der Ukraine sorgt für Verunsicherung: „In Flensburg sind alle Menschen sicher“

Der Krieg in der Ukraine löst bei vielen Menschen Ängste aus. Das führt unter anderem dazu, dass immer mehr Menschen sich offenbar über Schutzräume in ihrer Umgebung informieren. Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange beruhigt.

Flensburg | Wo der nächste Schutzraum in ihrer Nähe sei, fragt eine Nutzerin in einer Flensburger Facebookgruppe. Was sie damit wolle, will ein anderer wissen. „Für den Fall, dass sich Deutschland verteidigen muss“, antwortet sie. Es entbrennt eine heftige Diskussion in den Kommentaren und nicht alle können die Frage nachvollziehen. Einige aber äußern ihre Veruns...

