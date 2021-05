Defizitäres Schwimmbad : Glücksburg will die Fördeland Therme loswerden

In der jüngsten Stadtvertretersitzung wurde sogar über einen Abriss des Schwimmbades diskutiert.

Glücksburg | Sie sei wegen der Erhaltung der Fördeland Therme gekommen, erklärte eine Glücksburger Bürgerin, während sie, umringt von einer Schar Kinder, auf Einlass in die Rudehalle wartete. So wie die Befragte zeigten 122 Besucher ihr Interesse an der Stadtvertreter-Sitzung am Dienstagabend. Das Thema „Zukunft der Therme“ stand auf der Tagesordnung. Nachdem über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.