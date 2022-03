25. März : Globaler Klimastreik: Fridays for Future plant Demo in der Flensburger Innenstadt

Die Route soll vom Rathaus über Süderhofenden und Nordermarkt zum Südermarkt laufen. Es ist mit kurzfristigen Sperrungen zu rechnen.

Flensburg | Fridays for Future Flensburg beteiligt sich am 25. März am zehnten globalen Klimastreik. Der Startpunkt der Demonstration soll um 13 Uhr am Rathausplatz in Flensburg sein. Erwartet werden etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Streik findet unter dem Motto „Menschen über Profite“ statt. Die Strecke des Demozugs ist entlang der Friedrich-Ebert-St...

