Flensburg : Deutsche Post macht Freibad in Weiche winterfest

Die Deutsche Post hilft den Mitarbeitern des Freibads Weiche nicht nur durch Spenden, sondern auch mit Freiwilligen aus ihrem Unternehmen, die das Schwimmbad winterfest machen.

Flensburg | „Lass mal Andre laufen. Der muss abnehmen.“ In lockerer Atmosphäre räumen Mitarbeiter der Deutschen Post am Montag einen Schuppen im Freibad Weiche aus. Sie sind dort im Rahmen des Global Volunteer Day, an dem Angestellte der DHL ehrenamtlich bei sozialen Projekten mithelfen. 15 Mitarbeiter der Deutschen Post helfen ehrenamtlich 15 Mitarbeiter d...

