Handewitt : Nach Gewaltdrohung an der Siegfried-Lenz-Schule: Schüler dürfen Dienstag zu Hause bleiben

Polizei und Schulleitung stufen die Gefährdungslage als gering ein. Dennoch: Viele Schüler, Eltern und Lehrer sind verunsichert.

Handewitt | Eine Kritzelei auf einer Toilette an der Siegfried-Lenz-Schule in Handewitt sorgt derzeit bei Eltern, Schülern und Lehrkräften für Unruhe. Am kommenden Dienstag wird daher neben einigen anderen Schutzvorkehrungen auch die Präsenzpflicht aufgehoben. Die Ermittlungen haben aber ergeben, dass die Botschaft keine strafrechtliche Relevanz hat. Die ...

