Flensburg : Gewächshaus an der Käte-Lassen-Schule niedergebrannt

Flensburg | Dichter Rauch und Flammen haben in der Nacht zu Mittwoch für einen Einsatz der Feuerwehr in der Mommsenstraße gesorgt. Neben der Käte-Lassen-Schule stand ein Gewächshaus lichterloh in Flammen. Zeugen hatten gegen 1.30 Uhr die Feuerwehr verständigt. Als der Löschzug der Berufsfeuerwehr eintraf, stand das Häuschen zur Aufzucht von Pflanzen bereits in...

