Handewitt : Gesuchte Drogendealerin muss nach Festnahme 460 Tage in Haft

2016 war die Frau wegen unerlaubter Einfuhr und Handel mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Handewitt | Am Montag gegen 18 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen in den Niederlanden zugelassenen Suzuki Alto auf dem ehemaligen Autobahnparkplatz Handewitter Forst, nachdem dieser aus Dänemark eingereist war. Am Steuer saß eine 46-jährige Frau, die sich den Beamten gegenüber ordnungsgemäß ausweisen konnte. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung ihrer Pe...

