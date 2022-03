ÖPNV in Flensburg : Gestiegene Kosten: Aktiv-Bus erhöht zum August die Fahrpreise

Als Grund für die Fahrpreiserhöhung gibt Aktiv-Bus die „erheblich gestiegenen Lohn- und Energiekosten“ an.

Flensburg | Busfahren wird in Flensburg wieder teurer. Zum August will Aktiv-Bus die Fahrpreise erhöhen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch – also mitten in der Streikwoche – mit. Weiterlesen: Kundgebung auf dem Südermarkt: Aktiv-Bus hält längeren Streik der Busfahrer für möglich „Die in den vergangenen zwölf Monaten erheblich gestiegenen Lohn- und Ener...

