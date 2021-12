Landesstraße 268 : Viele Autofahrer in Husby zu schnell unterwegs

Vor zwei Jahren hatte die Gemeinde bei der Verkehrsbehörde beantragt, an der neuralgischen Stelle eine Geschwindigkeitsbegrenzung (30 km/h-Zone) anzuordnen. Dieser Antrag wurde jedoch wegen Aussichtslosigkeit zurückgezogen.

Husby | Immer noch ist jeder fünfte Autofahrer an einer für Passanten nicht ungefährlichen innerörtlichen Stelle der Landesstraße 268 in Husby viel zu schnell unterwegs. Das haben gemeindliche Geschwindigkeitsmessungen am Kreuzungsbereich Glücksburger/Norderfelder Straße/Zum Dorfteich ergeben. Hier überquert der Fußweg aus dem Westteil des Ortes zum Kinder...

