Jüdische Gemeinde : Gershom Jessen: „Flensburg ist eine ungewöhnliche Stadt, hier gibt es kaum Antisemitismus“

Im Gespräch mit Schülerinnen des Alten Gymnasiums berichtet der Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde aber auch von einem Gemeindemitglied, das wegen ihres Davidsterns einen Job in einer Arztpraxis nicht bekam.

Flensburg | Was bedeutet es, im 21. Jahrhundert in Deutschland jüdisch zu sein? Gershom Jessen: Das ist eine große Frage. Und wie lautet Ihre Antwort darauf? Es gibt in Deutschland ungefähr 130.000 Juden, und Sie werden wahrscheinlich 150.000 unterschiedliche Antworten bekommen. Das ist sehr individuell. Deutschland wird nie ein normales Land für Juden s...

