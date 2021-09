Ein hartes, aber schönes Leben : Gerda Ganske aus Husby wird am Freitag 100 Jahre alt

Gerda Ganske stammt aus Westpommern. Am Kriegsende wurden sie und ihre Familie von dort vertrieben. Ganske wirkte von 1948 an bis in die erste Hälfte der 1950-er Jahre als Haushälterin in mehreren Familien in Flensburg.

Husby | Gerda Ganske aus Husby freut sich auf diesen 1. Oktober, wenn sie im kleinen Kreis ihren 100. Geburtstag feiern kann. Dann wird sie wieder vom Akkordeonspiel einer guten Bekannten begeistert sein. Denn die 100-Jährige, so erinnert sie sich lebhaft, hat einst selbst oft und gerne gesungen. So gehörte die 1921 geborene Gerda Plath als Schulkind in ih...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.