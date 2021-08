Flensburg : Zum 1. November: Georg C. übernimmt Stahlgroßhändler Gustav Gross

Für Mitarbeiter und Kunden soll sich durch den Zusammenschluss am Sophienhof wenig ändern.

Flensburg | Zusammenschluss in Flensburg: Der Stahlgroßhändler Gustav Gross und der Fachgroßhändler Georg C. werden ab dem 1. November gemeinsam unter einem Dach am Sophienhof agieren. Der Name Gustav Gross wird dann verschwinden. Matthias Gölzer, Inhaber der Gustav Gross Stahlhandel GmbH, wird weiterhin verantwortlich im Vertrieb tätig sein und bekräftigt, da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.