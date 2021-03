Allee am Gut Priesholz : Gemeinde Rabenholz lässt alte Kastanien durchchecken

Wie steht es um die Kastanien-Allee zum Gut? Der Zustand der 56 Bäume soll geprüft werden.

Rabenholz | Für die Allee, die zum Gut Priesholz führt, will Gemeindevertretung von Rabenholz ein Baumkataster erstellen lassen. So ist es beschlossene Sache. An die hundert Jahre alt sind die 56 Kastanien, die den Weg säumen. Wie ist ihr Zustand? Das wollen die Gemeindevertreter wissen, um gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Also werden die Stämme und Kron...

