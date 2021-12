Protest gegen Maßnahmen : Corona-Demos in Flensburg sorgen für Verkehrsbehinderungen und großen Polizeieinsatz

In Flensburg protestieren am Samstagnachmittag die Gegner der Corona-Maßnahmen, es gibt zudem eine Gegendemonstration.

Flensburg | Aktuell kommt es in der Flensburger Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen durch zwei Demonstrationen. Am Nachmittag haben sich sowohl am Rathaus als auch am ZOB größere Personengruppen versammelt, die den Coronamaßnahmen kritisch gegenüberstehen. Zusätzlich haben sich in der Innenstadt Gegendemonstranten versammelt. Diese haben auch, wie bereits in d...

