Ukraine-Krieg : Gegen Krieg und Anfeindungen: Pro-russischer Autokorso ab Flensburg endet friedlich

Mit ihren Autos starteten am Samstag rund 100 Teilnehmer in Flensburg. Sie fuhren über die B199 nach Leck, Richtung Husum und bis nach Treia. Ein „Z“-Symbol, wie es russische Kriegsfahrzeuge tragen, war nicht zu sehen.

Flensburg | Eine Woche nachdem Menschen mit russischen Fahnen an den Autofenstern durch Berlin gefahren sind, ist am Samstag auch in Flensburg ein pro-russischer Autokorso gestartet. Mit rund 40 Fahrzeugen waren die Teilnehmer vom Campus in Flensburg gestartet – organisiert von einem Mann aus Russland, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt. Ihm gehe es gegen jed...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.