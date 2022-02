Bahnhofswald Flensburg : Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Räumung am 19. Februar

Die Bürgerinitiative Bahnhofsviertel möchte am Samstag an die Räumung des Bahnhofswaldes erinnern. Geplant sind Reden, Kunst und Live-Musik im Carlisle-Park.

Flensburg | Ein Jahr nach der tumultartigen Räumung am Bahnhofswald möchte die Bürgerinitiative Bahnhofsviertel an die Ereignisse erinnern. Dazu wird am Samstag. 19. Februar, ab 14 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung im Carlisle-Park geladen. Geplant sind Redebeiträge künstlerische Aktionen und Live-Musik unter anderem vom Duo Pabameto, Shivan Assad (Gitarre), Jean ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.