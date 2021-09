Flensburg-Weiche : Gedenkstein zu Ehren der Opfer und Gefallenen der beiden Weltkriege versetzt

Die Versetzung des Steins war im Zuge der Erweiterungsarbeiten auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr nötig geworden.

Flensburg | Er ist ein Mahnmal und eine Erinnerungsstätte zugleich: Der Gedenkstein zu Ehren der Opfer und Gefallenen der beiden Weltkriege hat den Umzug vom ehemaligen Standort von der Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Weiche zum neuen Aufstellort am Holzkrugweg unbeschadet überstanden. Im Rahmen von Erweiterungsarbeiten bei der Feuerwehr am Ochsenweg wurde...

