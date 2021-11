Gefahrgut-Löschzug : Gasgeruch sorgt für stundenlangen Feuerwehreinsatz in Eggebek

Der Gasgeruch war vor Ort deutlich wahrnehmbar. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Flensburg | Ein gemeldeter Gasgeruch in einem Wohnhaus in der Norderstraße hat am Freitagabend die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eggebek und des Gefahrgut-Löschzuges auf Trab gehalten. Der Geruch hatte aber letztlich einen ganz anderen Grund als zunächst angenommen. Die Bewohner des Hauses hatten den gasartigen Geruch gegen 21.20 Uhr in ihrem Hauswi...

