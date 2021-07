250 Verkäufer : Ganz Schafflund wird zu einem Flohmarkt

Von 9 bis 16 Uhr können Besucher am kommenden Sonntag an Ständen im ganzen Dorf Kleidung, Deko, Kunst, Bücher und andere kleine Schätze erwerben.

Schafflund | Am kommenden Sonntag verwandelt sich die Gemeinde Schafflund in einen riesigen Flohmarkt. An 150 Standorten werden 250 Verkäufer von 9 bis 16 Uhr ihre Schätze zum Verkauf anbieten. Damit wird das Angebot des vergangenen Jahres noch einmal übertroffen, denn damals wurde der erste Dorfflohmarkt dieser Art wegen Corona ins Leben gerufen und entwickelte s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.