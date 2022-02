Schwerer Unfall in Harrislee : Fußgänger wird von Auto angefahren und schwebt in Lebensgefahr

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wollte der 85 Jahre alte Fußgänger gegen zehn Uhr die Marktallee in Höhe eines Supermarktes überqueren, als er vom roten Seat erfasst wurde.

Harrislee | Ein Mann, der am Vormittag die Marktallee in Harrislee überqueren wollte, ist auf der Fahrbahn von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass er in Lebensgefahr schwebt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wollte der 85 Jahre alte Fußgänger gegen zehn Uhr die Marktallee in Höhe eines Supermarktes überqueren. Dabei übersah er vermutl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.