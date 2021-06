Vor dem Spiel gegen Frankreich : Video-Umfrage: Sind die Flensburger schon in Fußball-EM-Stimmung?

Kaum Fahnen oder dekorierte Autos. Vor dem ersten Spiel gegen Frankreich scheint sich die Euphorie noch in Grenzen zu halten. Wir haben in Flensburg nachgefragt. Sind Sie schon in Fußball-EM-Stimmung?

Flensburg | Fußball-EM 2021: Sind die Flensburger schon in EM-Stimmung? ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.