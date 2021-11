Flensburg : Fuß- und Radweg erneuert: Osterallee wieder frei

Die Witterung spielte mit und die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten wurden zügig abgeschlossen.

Flensburg | Nach gerade einmal zwei Tagen sind die Bauarbeiten in der Osterallee planmäßig abgeschlossen. Zwischen Friedheim und der Hildebrandtstraße wurde der Fuß- und Radweg erneuert. Auto- und Radfahrer mussten eineinhalb Tage lang einen Umweg in Kauf nehmen. Zum Feierabend am Dienstag wurde die Osterallee auf dem betroffenen Teilstück wieder freigegeben. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.