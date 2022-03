Krieg in der Ukraine : Nachfrage nach Jodtabletten in Schleswig-Flensburg und Nordfriesland steigt

Angesichts der russischen Aggressionen googlen immer mehr Menschen nach Jodtabletten, auch die Apotheken berichten von steigender Nachfrage. Experten raten jedoch davon ab, sich mit dem Medikament einzudecken.

Flensburg | Die Nachrichten aus dem Kriegsgebiet Ukraine sorgen auch in Deutschland für immer mehr Verunsicherung. Am Freitag brannte nach einem russischen Angriff das Atomkraftwerk in der südukrainischen Großstadt Saporischschja. Präsident Wladimir Putin droht dem Westen derweil weiter unverhohlen. Weiterlesen: Wie gefährlich war der Brand in Europas größtem ...

