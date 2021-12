Langballigau : Baum wird gefällt – Sperrung der K97 am 27. Dezember

Der Baum ist mit Pilz befallen und wird aus Sicherheitsgründen gefällt. Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Langballigau | Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) plant am 27. Dezember 2021 in Langballigau an der Kreisstraße 97 (Langballigau Straße) einen großen Baum zu fällen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sei die Fällung eines Baumes notwendig, heißt es in einer Mitteilung „Die Wurzel ist durch Pilzbefall zerstört, der Baum wirft bereit...

