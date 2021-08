Zahlen vom Sonntag : Fünf neue Corona-Fälle: Der Inzidenzwert in Flensburg steigt auf 32,2

Fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet die Stadt Flensburg am Sonntag. Der Inzidenzwert steigt damit wieder im Vergleich zum Samstag, als er bei 27,7 lag.

Flensburg | Am Sonntag meldet die Stadt Flensburg fünf neue Corona-Infektionen. Am Samstag waren drei neue Infektionen hinzugekommen, der Inzidenzwert steigt nach dem Wert 27,7 am Vortag aktuell auf 32,2. Seit Pandemiebeginn haben sich nunmehr 2328 Flensburger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten 2244 wieder als genesen, 39 Menschen sin...

